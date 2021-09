Λιόλιος: «Άνοιξε» τα χαρτιά του στην πρώτη Συνέντευξη Τύπου ως πρόεδρος της ΕΟΚ

Onsports team

Αναφορά σε όλους τους τομείς της «επόμενης ημέρας» στο ελληνικό μπάσκετ έκανε ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πλαίσια της πρώτης Συνέντευξης Τύπου που έδωσε νρωίτερα το πρωί(28/9, 12:00).

Όπως δήλωσε εισαγωγικά:

«Ένας κύκλος πολλών ετών έκλεισε και άνοιξε ένας καινούργιος. Ο κ. Βασιλακόπουλος ήταν αδιαμφισβήτητα ο ηγέτης της ΕΟΚ και του ελληνικού μπάσκετ. Όλοι γνωρίζουμε τη διαδρομή του και όλοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του. Το τι έγινε τα τελευταία χρόνια και πως οι εξελίξεις ξεπέρασαν την πραγματικότητα, είναι αδιαμφισβήτητο. Το να αναγνωρίζουμε την προσφορά των ανθρώπων που βοήθησαν το μπάσκετ εδώ, δεν είναι απλά υποχρέωση μας, αλλά ο δρόμος για το μέλλον.

Το όραμα που έχουμε δεν είναι δικό μου. Είναι όραμα μιας ομάδας ανθρώπων και της κοινωνίας. Στις 13 Σεπτεμβρίου, για μένα έγιναν δεύτερες εκλογές. Σχεδόν όλα τα σωματεία μου είπαν να μην κάνω πίσω. Είναι εντολή προς όλους μας. Τα σωματεία εκπροσωπούν την κοινωνία και η κοινωνία, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μας λένε να προχωρήσουμε, να τους κάνουμε ξανά περήφανους, αλλά όλοι μαζί, όχι χωρισμένοι. Σημασία έχει τι θέλει η κοινωνία και ζητάει να προχωρήσουμε μπροστά με όραμα αλλά όλοι μαζί.

Την επόμενη μέρα, πήρα τηλέφωνο και τον κ. Παπανικολάου και τον κ. Φασούλα και όλα τα μέλη που είχαν εκλεγεί. Τους είπα ότι δεν έχασε κανείς. Τους είπα ότι κέρδισε το μπάσκετ. Ένας Λιόλιος δε μπορεί να κάνει τίποτα. Ένα συμβούλιο μπορεί να κάνει ελάχιστα πράγματα. 100 άνθρωποι μπορούν να κάνουν πολλά. Για να πετύχουμε, όμως, χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία».

Συνεχίζοντας ανέφερε...

«Το κύριο μέλημα μας είναι να πάμε ενωμένοι και να ξαναγίνουμε περήφανοι για την τρέλα μας, για το μπάσκετ μας. Απάντησε περίπου σε 700 σωματεία κι έχω ακόμα 591 αναπάντητα μηνύματα. Θα απαντήσω σε όλα γιατί κάθε σωματείο είναι πολύτιμο. Όλοι μας ξεκινήσαμε από ένα σωματείο και δεν είχε σημασία σε ποια κατηγορία ήταν. Υπάρχουν οι οργανισμοί όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά το σωματείο πχ, σε ένα νησί που ένας άνθρωπος αφιερώνει χρόνο είναι πολύ πιο «πολύτιμο» από κάθε μεγάλο οργανισμό.

Δε συνηθίζεται μετά τις εκλογές να λέει κάποιος τι έχει σκοπό να κάνει και να τηρεί ό,τι έχει πει πριν. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε, θα τηρήσουμε ό,τι είπαμε γιατί αλλιώς δε θα έχουμε λόγο να βρισκόμαστε εδώ.

Το βασικότερο κομμάτι που θέλουμε να αλλάξουμε είναι η νοοτροπία που διέπει την ομοσπονδία και τις Ενώσεις. Η ΕΟΚ είναι εδώ για τα σωματεία. Θα λέω συνεχώς τη λέξη «νοιαζόμαστε». Δεν τα διατάζουμε, τα υπηρετούμε. Αυτό σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι».

«Ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια»

«Θα υπάρχει πλήρης οικονομική και οργανωτική διαφάνεια. Όλα τα οικονομικά θα βρίσκονται στο διαδίκτυο και θα μπορεί να τα δει ο καθένας. Ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια, είναι το τρίπτυχο μου».

«Μεγάλο μουσείο μπάσκετ στην Αθήνα»

«Θα υπάρξει δημιουργία ενός μουσείου μπάσκετ στην Αθήνα που θα προσπαθήσουμε να το διασυνδέσουμε και με το μουσείο μπάσκετ της ΧΑΝΘ. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο μουσείο».

«Έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη»

«Θα δώσουμε τρομακτική έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα, που έδρα της είναι η Θεσσαλονίκη. Θα ξαναδώσουμε μεγάλη έμφαση στη «μπασκετομάνα». Η Εθνική επιστρέφει εκεί μετά από 34 χρόνια. Από 1/1/22 η έδρα του γραμματέα της ΕΟΚ θα είναι στη Θεσσαλονίκη».

«Συμβουλευτική επιτροπή με πρόεδρο Ζομπανάκη»

«Στόχος και όραμα μας είναι η Ομοσπονδία μπάσκετ να γίνει Νο1 στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Θα υπάρξει αυτή η συμβουλευτική επιτροπή, που θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και πρόεδρος της θα είναι ο Κωστής Ζομπανάκης. Αυτές ειναι οι προτάσεις μου στο Δ.Σ. που είανι το ανώτατο όργανο. Ο πρόεδρος εισηγείται, δεν αποφασίζει, το Δ.Σ. αποφασίζει».

Έπειτα, έκανε τις προτάσεις του για την ΚΕΔ, ενώ αναφέρθηκε και στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος προτείνοντας ένα Final Eight για την επόμενη σεζόν.

Όπως είπε:

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΚΕΔ που λειτουργούσε ως τώρα. Η πρότασή μου προς το Δ.Σ. για τη διαιτησία θα είναι η εξής. Ειδικός σύμβουλος και υπεύθυνος διαιτητών να είναι ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου. Η ΚΕΔ θα είναι τριμελής, με πρόεδρο τον κ. Νίκο Πιτσίλκα. Τα υπόλοιπα δύο μέλη οι κ. Μουζάκης και κ. Μπήτης. Παράλληλα θα υπάρξει σώμα παρατηρητών, που θα παρακολουθούν τους διαιτητές και θα τους αξιολογούν. Θα υπάρχει επίσης εσωτερικό ράνκινγκ αξιολόγησης, με αρχή στην Basket League.

Υπεύθυνος για την ΚΕΔ, τους παρατηρητές και την εκπαίδευση των διαιτητών να είναι ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, που θα έχει απόλυτη και αγαστή συνεργασία με την ΟΔΚΕ».

Σημειώνουμε πως ο κ. Πιτσίκλας έχει ειδική άδεια από την VTB League για αυτή τη θέση, οπότε και δε θα δημιουργηθεί κάποιο κώλυμα.

Όσον αφορά για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Για το Κύπελλο, φέτος η πρότασή μας θα είναι να γίνει Final Four. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνουμε για Final Eight φέτος. Του χρόνου στόχος είναι να υπάρχει Κυπελλούχος Ερασιτεχνικών Σωματείων, δηλαδή μέχρι την Α2, που εν συνεχεία θα συμμετέχει με τις επτά πρώτες ομάδες της Α1 σε Final Eight στο πρώτο γύρο κάθε πρωταθλήματος, για να έχει αξία και σημασία ο πρώτος γύρος».

Διαβάστε ΕΔΩ όσα είπε για την Εθνική Ελλάδος και τον προπονητή που θέλει να καθίσει στον πάγκο της ενόψει και του Eurobasket 2022.