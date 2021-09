ΑΟΚ Χανιά: Απέκτησε και Καραΐσκο

Onsports Team

Μια ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε ο ΑΟΚ Χανιά, καθώς απέκτησε τον Δημήτρη Καραΐσκο. Ο 20χρονος σέντερ έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, παρά το νεαρό της ηλικίας του και ήταν αρχηγός στην U16 της Εθνικής Ελλάδας το 2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο σύλλογος Χανιά Α.Ο.Κ. ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Δημήτρη Καραΐσκο. Είναι γεννημένος 23/03/2001, έχει ύψος 2,07 και αγωνίζεται ως σέντερ.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Προμηθέα, Old Dominion (NCAA) και Δάφνη Δαφνίου. Επίσης έχει αγωνιστεί με τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας (στις ομάδες under) και μάλιστα ήταν αρχηγός στην under 16 που κατέκτησε τον τίτλο το 2017.

Η οικογένεια της ομάδας Χανιά ΑΟΚ τον καλωσορίζει στον σύλλογο και του εύχεται μια χρονιά με υγεία και γεμάτη επιτυχίες!».