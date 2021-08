ΟΔΚΕ: Συστάσεις στους διαιτητές για τις εκλογές της ΕΟΚ

On Sports Team

Συστάσεις στους διαιτητές κάνει με ανακοίνωση της η ΟΔΚΕ για το θέμα των εκλογών της ΕΟΚ, ζητώντας απ’ όλους τους ρέφερι να μην διατυπώνουν θέσεις για την εκλογική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΟΔΚΕ αναφέρει:

«Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος καθώς και όλοι οι Έλληνες Αξιολογημένοι Διαιτητές , για μια ακόμη φορά συνεπείς στην ανακήρυξη της τρέχουσας περιόδου ως "έτους επιμόρφωσης", είμαστε έτοιμοι για την Διοργάνωση του 39ου Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου «Σταμάτης Μπισιώτης» για το αγωνιστικό έτος 2021-2022 που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης από 26 έως και 31 Αυγούστου.

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο για πρώτη φορά στην ιστορία της Ο.Δ.Κ.Ε. θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με FIBA – E.O.K. και θα τιμήσει με την παρουσία του καθώς και θα διδάξει ο κ. Davorin Nakic Basketball Champion League and FIBA Europe Referee Manager ο οποίος μαζί με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης της ΟΔΚΕ κ Τανατζή Γεώργιο Basketball Champion League and FIBA Europe Referre Instractor and Obsever επιμελήθηκαν του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η Ο.Δ.Κ.Ε. η Ελληνική Διαιτησία και οι Έλληνες Διαιτητές παραμένουν σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοτήτων .

Πέρα αυτών θέλουμε να γνωρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι όλοι οι Διαιτητές και φορείς της Διαιτησίας παραμένουν μακριά και οφείλουν να παραμείνουν από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση, ως τέτοιας νοουμένης και της διατύπωσης θέσης, με την επικείμενη εκλογική διεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ευχόμαστε σε όλους καλή αγωνιστική χρονιά με Υγεία και Επιτυχίες για την Ελληνική Καλαθοσφαίριση».