Α2 Μπάσκετ: Η κλήρωση του πρωταθλήματος

Το Μεσολόγγι, που υποβιβάστηκε από την Stoiximan Basket League, θα υποδεχτεί το ισχυρό Μαρούσι. Η σεζόν αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου, με την Καρδίτσα να έχει ρεπό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική - 09/10/21
Ρεπό: ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
2η Αγωνιστική - 16/10/21
Ρεπό: ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
3η Αγωνιστική - 23/10/21
Ρεπό: ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
4η Αγωνιστική - 30/10/21
Ρεπό: ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
5η Αγωνιστική - 06/11/21
Ρεπό: ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
6η Αγωνιστική - 13/11/21
Ρεπό: ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
7η Αγωνιστική - 20/11/21
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
8η Αγωνιστική - 27/11/21
Ρεπό: ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
9η Αγωνιστική - 04/12/21
Ρεπό: ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
10η Αγωνιστική - 11/12/21
Ρεπό: ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
11η Αγωνιστική - 18/12/21
Ρεπό: ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
12η Αγωνιστική - 22/12/21
Ρεπό: ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
13η Αγωνιστική - 08/01/22
Ρεπό: ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
14η Αγωνιστική - 15/01/22
Ρεπό: ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
15η Αγωνιστική - 22/01/22
Ρεπό: ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
16η Αγωνιστική - 29/01/22
Ρεπό: ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
17η Αγωνιστική - 05/02/22
Ρεπό: ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
18η Αγωνιστική - 12/02/22
Ρεπό: ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
19η Αγωνιστική - 19/02/22
Ρεπό: ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
20η Αγωνιστική - 26/02/22
Ρεπό: ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
21η Αγωνιστική - 05/03/22
Ρεπό: ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
22η Αγωνιστική - 12/03/22
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
23η Αγωνιστική - 19/03/22
Ρεπό: ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
24η Αγωνιστική - 26/03/22
Ρεπό: ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
25η Αγωνιστική - 02/04/22
Ρεπό: ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
26η Αγωνιστική - 09/04/22
Ρεπό: ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
27η Αγωνιστική - 16/04/22
Ρεπό: ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
28η Αγωνιστική - 20/04/22
Ρεπό: ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
29η Αγωνιστική - 27/04/22
Ρεπό: ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
30η Αγωνιστική - 30/04/22
Ρεπό: ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ