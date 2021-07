Χίμκι: Δεν δήλωσε συμμετοχή στη VTB League

Η ρωσική ομάδα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά οικονομικά ζητήματα και οι χορηγοί της ήταν αποφασισμένοι να σταματήσουν τη χρηματοδότηση του συλλόγου.

Τελικά, το χειρότερο σενάριο έγινε πράξη και ο... εφιάλτης ήρθε στην πραγματικότητα της ομάδας της Μόσχας.

Η Χίμκι δεν βρίσκεται στο ταμπλό των ομάδων που ανακοινώθηκε πως θα πάρουν μέρος στην επικείμενη VTB League και ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει το ανδρικό τμήμα της.

Khimki is officially out of the VTB United League 2021/22.