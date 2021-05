Ο Σπανούλης στο ντοκιμαντέρ για τον Ραζνάτοβιτς

Ο διάσημος ατζέντης μιλά για το μπάσκετ και όσα έχει πετύχει, με την παραγωγή να... προσθέτει δίπλα του μεγάλα ονόματα.

Οι Βασίλης Σπανούλης, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Πέκοβιτς και Μπόμπαν Μαριάνοβιτς μιλούν για τον Μίσκο και το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο έκτος παίκτης» αναμένεται να καθηλώσει όλους τους φίλους του μπάσκετ.

Documentary, THE SIXTH MAN is ready to go!

Next week on Serbian national TV (RTS1)! pic.twitter.com/rHqmKX7VSe