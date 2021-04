Ντάρντεν: «Θυμίζει FIBA-Euroleague η European Super League»

Μάλιστα, ο Αμερικανός παρομοίασε την κόντρα της με την FIFA σαν αυτή της EuroLeague με την FIBA.

"Το format αυτής της νέας διοργάνωσης της European Super League στο ποδόσφαιρο, φαίνεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό. Η νέα τους δομή έχει την αίσθηση της EuroLeague. Η μάχη μεταξύ της ESL και της FIFA θα είναι παρόμοια με αυτή της EuroLeague και της FIBA μερικά χρόνια πριν", έγραψε χαρακτηριστικά.

This European Super League for soccer seems to be very competitive. Their new structure has a Euroleague feel to it.



But the battle between ESL and FIFA will be similar to the Euroleague and Fiba some years back.