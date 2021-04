ΑΕΚ: Το μήνυμα του Ματσιούλις μετά τον αποκλεισμό

Η ΑΕΚ κέρδισε τη Νίζνι και έφυγε με ψηλά το κεφάλι από το Basketball Champions League. Λίγο μετά το τελευταίο ματς της «Ένωσης» στην διοργάνωση, ο Γιόνας Ματσιούλις έγραψε στο Twitter:

«Δεν ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο Basketball Champions League με τον τρόπο που θέλαμε. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι παλέψαμε σαν ομάδα μέχρι το τέλος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε».

Δείτε εδώ το ποστ:

We ended our journey in @basketballcl not the way we all wanted. But most important that despite all the difficulties we had to face we fought together and we stayed as a TEAM till the end. @aekbc #team https://t.co/jkB4NyiyfD