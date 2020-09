Προχωρημένες επαφές Παππά με Χάποελ Ιερουσαλήμ (video+photos)

«Ένα μεγάλο όνομα προσπαθεί να φέρει στο Ισραήλ η Χάποελ Ιερουσαλήμ», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ του «Sports Walla», για τις συζητήσεις του Νίκου Παππά με την ομάδα του Όντετ Κάτας.

Όπως υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί, οι δυο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και σύντομα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις.

Μάλιστα, αυτό που γράφει το εν λόγω ρεπορτάζ είναι πως η Χάποελ Ιερουσαλήμ θέλει να τελειώσει άμεσα το θέμα και να κάνει δικό της τον Νίκο Παππά, έτσι ώστε να προλάβει να τον δηλώσει στο ρόστερ της για το Final-8 του Basketball Champions League που θα γίνει στην Αθήνα.

