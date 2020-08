Απολαυστικός Πιτίνο

Ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε στον... φυσικό του χώρο, το NCAA και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του γι αυτό. Ο Αμερικανός τεχνικός έχει πιάσει δουλειά με το Iona College και το απολαμβάνει. Και δεν το κρύβει κιόλας, αρκεί να τον ακολουθούμε στο twitter.

«Πραγματικά, απολαμβάνω το Iona College. Μου θυμίζει πολύ τις μέρες μου στο Providence College. Πρέπει να δημιουργήσουμε την ίδια μαγεία.

Έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ νέων παικτών. Ωστόσο, θα χρειαζόμουν και τον Μπίλι Ντόνοβαν να... περάσει ξανά από αυτή την πόρτα», έγραψε στην προσωπική του σελίδα.

Δείτε την ανάρτηση:

Really enjoying Iona College -reminds me so much of the Providence College days. Need to create that same magic. Awesome group of young men . Although I need Billy the Kid Donovan to walk thru that door ?