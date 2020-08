Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Αποχαιρέτισε τον Τόμας

Onsports Team

Νέα σελίδα στην καριέρα του άνοιξε ο ΝτεΣόν Τόμας, ο οποίος μετά από δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην Ασία και συγκεκριμένα στην ιαπωνική Άλβαρκ Τόκιο.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανάρτησή της ευχαρίστησε τον Αμερικανό για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ευχαριστεί τον ΝτεΣόν Τόμας για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!

Thank you Deshaun & good luck in your next step!».