Δάφνη Δαφνίου: Ενίσχυση με Μπέμπη

Onsports Team

H ανακοίνωση της Δάφνης Δαφνίου για τον Βαγγέλη Μπέμπη

Η Διοίκηση του Γ.Σ. Δάφνης Δαφνίου ανακοινώνει την απόκτηση του Βαγγέλη Μπέμπη! Ο 25χρονος (1/2/1995) guard/forward με ύψος 198 εκατοστών, έχει παραστάσεις τόσο από NCAA όσο και από την Basket League και η εμπειρία του θα βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια που θα κάνει ο σύλλογος στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021!

Who is who

Γεννημένος την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου του 1995, η Βαγγέλης Μπέμπης αποφοίτησε από το Iona College κι εν συνεχεία ξεκίνησε το επαγγελματικό μπάσκετ στον Ηλυσιακό. Με την ομάδα των Ιλισίων αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Basket League (2011-2013) πριν υπογράψει συμβόλαιο στον Ίκαρο Χαλκίδας (2013-2014). Ακολούθησε το Λαύριο (2015-2016), ο Γ.Σ. Λάρισας (2016-2017), η Δόξα Λευκάδας (2017-2018) κι ο Απόλλωνας Πάτρας με τον οποίο αγωνίστηκε στην Α2 την σεζόν 2018-2019 κι ελάχιστα την προηγούμενη καθώς τον περίμενε το εξωτερικό κι η γερμανική Koblenz.