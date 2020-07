Σενάρια για Ένις και Ντέκερ στην Τουρκ Τέλεκομ (videos)

Ο ατζέντης, Άντι Σίφμαν, επιβεβαίωσε την πληροφορία περί συμφωνίας των δύο παικτών με την Τουρκ Τέλεκομ κάνοντας λόγο για υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Ένις, μετά την παρουσία του στο ΝΒΑ, πέρσι πήγε για πρώτη φορά στην Τουρκία, για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, με την οποία πρόλαβε να παίξει σε οκτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 6,3 πόντους μ.ο. στην Ευρωλίγκα.

Από την άλλη, ο Σαμ Ντέκερ, πέρσι ξεκίνησε τη σεζόν στους Καβαλίερς, έπαιξε στη συνέχεια στους Ουίζαρντς και στα μέσα της σεζόν, πέρασε τον Ατλαντικό, για λογαριασμό της Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Εκεί, είχε 13,1 πόντους μ.ο. στο Eurocup και 11,4 στη VTB League και τόσο ο Ντέκερ όσο και ο Ένις, αναμένεται να αποτελέσουν δύο πολύ σημαντικές προσθήκες για την τουρκική ομάδα.

