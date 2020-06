Πήρε σέρβικη υπηκοότητα ο Κέβιν Πάντερ (video)

Ο Αμερικανός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Λαύριο, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του που θα γίνει στο Μιλάνο με την φανέλα της Αρμάνι από τη νέα σεζόν.

Ωστόσο, πλέον μπορεί να λογίζεται ως... Ευρωπαίος, καθώς το «Sportando» αναφέρει πως μόλις πριν από μερικές ημέρες πήρε σερβική υπηκοότητα.

Kevin Punter, signed by Olimpia Milano to a one-year contract last week, recently got Serbian citizenship.

Punter has played with Olympiacos and Crvena Zvezda this past season