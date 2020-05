«Ο ΣΕΔΚΑ φιλοξενεί διακεκριμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικές συνεδριάσεις των μελών του»

Onsports Team

• Ο Δρ. Γεωργιάδης Νίκος ξεκίνησε την αθλητική και ακαδημαϊκή του πορεία στη Θεσσαλονίκη ως μέλος των Εθνικών Ομάδων παίδων και εφήβων στην καλαθοσφαίριση και αργότερα ως μέλος της ομάδας του πρωταθλητή «Α.Σ. Άρης» Θεσσαλονίκης. Μετά την απόκτηση του πτυχίου του από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ και απόκτησε τον τίτλο Master of Science στην Ψυχολογία της Κινητικής Συμπεριφοράς από το Πανεπιστήμιο Ιλινόις στο Σικάγο. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο θα αποκτήσει στη συνέχεια τον διδακτορικό του τίτλο (Ph.D.) στην Παιδαγωγική του Αθλητισμού και την Αθλητική Ψυχολογία.

Έχει οργανώσει και εισηγηθεί σε πολλά σεμινάρια που απευθύνονται σε προπονητές, παράγοντες, φοιτητές, γονείς νεαρών αθλητών και διαιτητές. Έχει επίσης συνεργαστεί ατομικά ή ομαδικά με μεγάλο αριθμό αθλητών όλων των επιπέδων.

• Ο Χατζηχρήστος Κωνσταντίνος είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής από Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εργοφυσιολογία και Αθλητική Διατροφή από το University of Texas at Austin.

Είναι υπεύθυνος δύναμης και φυσικής κατάστασης στην ομάδα μπάσκετ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μια θέση που κατέχει τα τελευταία έξι χρόνια. Με την «ομάδα του στρατού» έχει στεφθεί δυο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ έχει κατακτήσει και πέντε πρωταθλήματα Ρωσίας (VTB League). Στην σχεδόν εικοσαετή καριέρα του, έχει διατελέσει σε παρόμοιες θέσεις σε ομάδες της Ελλάδας (Πανιώνιος & Ολυμπιακός) και στις ΗΠΑ (University of Georgia), ενώ έχει συνεργαστεί σε προσωπικό επίπεδο με κορυφαίους παίκτες, όπως ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος.Είναι συνιδιοκτήτης του πρότυπου προπονητικού κέντρου και κέντρου αποκατάστασης Performance22Lab (ΟΑΚΑ, Αθήνα), το οποίο επισκέπτονται αθλητές όλων των επιπέδων και ηλικιών από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Από την αρχή της καριέρας του, ήταν ενεργός στον τομέα της εκπαίδευσης, συμμετέχοντας ως ομιλητής σε Εθνικά και Διεθνή σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επιπλέον, αρθρογραφεί συχνά στον τύπο, σε ιστοσελίδες και στο προσωπικό του μπλογκ.

Για να επιτευχθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα εντός αγωνιστικού χώρου, οι διαιτητές οφείλουν να είναι έτοιμοι πνευματικά και σωματικά. Ο ΣΕΔΚΑ θα έχει την χαρά να φιλοξενήσει

1. τον Δρ. Γεωργιάδη Νίκο σε διαδικτυακή συζήτηση με τα Μέλη του, την Τετάρτη 27/05/2020 και ώρα 19:00 – 21:00 με θέμα «Διαιτητής: Αναμφισβήτατα άρχων, μπορεί να μείνει όμως αφανής και αλώβητος;» και

2. τον Χατζηχρήστο Κώστα την Πέμπτη 28/05/2020 και ώρα 20:00 – 21:30 με θέμα «Φυσική προετοιμασία και απόδοση στον αγώνα.»

Ο κύκλος των συνεδριάσεων θα συνεχιστεί με στόχο την πολύπλευρη και σφαιρική εκπαίδευση των μελών μας.