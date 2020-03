'Ολα όσα έγιναν στον Celeb αγώνα μπάσκετ της W.I.N. Hellas !!!

Onsports Team

Έτσι και φέτος κάλεσα αγαπημένους φίλους, ποδοσφαιριστές, μπασκετικούς αλλά και από τον χώρο των media κλπ , να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα μπάσκετ που διοργάνωσα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις εγκαταστάσεις του Eurohoops Dome στην Κηφισιά , την Δευτέρα 9 Μαρτιού ( Μια μέρα μετά την επίσημη) στις 12:30 το μεσημέρι για να αγωνιστούν με κέφι και αγάπη και να μεταδώσουν σε όλους το μήνυμα έναντια στην ενδο οικογενειακή βία και την κακοποίηση των γυναικών με μια φωνή όλοι μαζί στηρίζοντας την W.I.N. Hellas #WePlay4WinHellas #WePlayToWin #One4AllAndAll4WinHellas.

(Ο αγώνας ήταν κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία όλων από τον Κορωνοϊό)

Στο σημείο αυτό πριν σας προλογίσω τους συμμετέχοντες που τους ευχαριστώ όλους μαζί αλλά και έναν έναν ξεχωριστά θα ήθελα να πω ένα ιδιαίτερο Ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς φανερούς και μη που με στηρίζουν πάντα με ανιδιοτέλεια και με πολύ κέφι και αγάπη για αυτό που κάνω για την W.I.N. Hellas καταλαβαίνοντας πόσο σοβαρό και πολύτιμο είναι το έργο μας.

Ευχαριστώ πολύ το JACKIE ROSE που είναι ο χρυσός μας χορηγός με την πολύτιμη στήριξη του Γιάννη Καγιούλη, με το που του είπα για τον αγώνα και τον σκοπό χωρίς δεύτερη σκέψη αμέσως μου είπε We are all in και το απέδειξε βγαίνοντας και ο ίδιος MVP με την νικητίρια ομάδα.

Τον ΟΠΑΠ που είναι η 4η φορά που είναι δίπλα μας και μαζί με τον κόσμο του ΟΠΑΠ από κληρώσεις και αθλοπαιδιές δημιουργούν ένα κλίμα ακόμα πιο ευχάριστο και για όλους τους συμμετέχοντες.

Το PERE UBU που είναι η 3η φορά δίπλα μας και το κάνουν με πολύ αγάπη και κέφι και μεράκι και ειδικά τον Μάκη Κουσαθανά που είναι τόσο έξω καρδιά ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλη την σημασία της λέξεως και είναι πάντα δίπλα μου σε ότι και να του ζητήσω. Αλλά και special thanks στην Αφροδίτη Σωτηρίου που ειδικά για αυτόν τον αγώνα έδωσε τον δίκη της πολύτιμη βοήθεια για να γίνουν κάποια πράγματα σωστά και όμορφα.

Την COPELOUZOS GROUP και ειδικά τον Χρήστο Κοπελούζο που αμέσως από την πρώτη μέρα που του το είπα χωρίς δευτερή σκέψη είπε το ΝΑΙ και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό.

Την SEAJETS και ειδικά τον Μάριο Ηλιόπουλο που την ίδια μέρα που του το είπα για τον αγώνα που δίνει η W.I.N.Hellas αμέσως θέλησε να στηρίξει και τον αγώνα αλλά και να δωρίσει και σε όλους τους συμμετέχοντες εισιτήρια αλε ρετουρ με αυτοκίνητο για 2 άτομα για όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα μας με την SeaJets.

Την TALLY WEIJL που με το που τους πρότεινα αμέσως μου είπαν τον ΝΑΙ ειδικά που επευθύνονται και οι ίδιοι σε γυναικείο κοινό ευαισθητοποιήθηκαν και θέλησαν να συμμετέχουν και να στηρίξουν τον σκοπό αυτό.

Τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ιδιαίτερα τον Χρήστο Αποστολόπουλο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας στηρίζει ΠΑΝΤΑ σε όλα τα event που διοργανώνω για τον σκοπό αυτό.

Τον G.PAPADOGAMVROS που με στηρίζει πάντα και εκτός από χορηγός μας έχουμε κάνει και event μαζί του μια πολύ ιδιαίτερη πασαρέλα.

Την MYKONOS INVEST S.A. και ιδιαίτερα τον Δημήτρη Γοβδελά για την πολύτιμη συνεισφορά του στον αγώνα μας αυτόν και που μας στηρίζει πάντα.

Την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι στο πλάι μας.

Την AYRA 3Ε που μας στηρίζει πάντα.

Την Αλεξάνδρα Μαρτίνου για την ευγενική της δωρεά, αλλά και αυτούς που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους και να μας στηρίξουν όπως κάνουν με τα χρόνια.

Ευχαριστώ πολύ την DPG MEDIA & το QUEEN.GR που με στηρίζει από την πρώτη μέρα εδώ και τόσα χρόνια και που είναι πάντα δίπλα στον αγώνα που δίνουμε.

Ευχαριστώ πολύ SDNA.GR , MAD TV, PAPADAKIS PRESS, BLISS PROJECTS, EUROHOOPS, PUMA, αλλά και τον Σκηνοθέτη Νίκο Αλεξανδράτο για το βίντεο που θα δημιουργήσει.

Δημοφιλή και αγαπημένα πρόσωπα συμμετείχαν αφιλοκερδώς στον αγώνα που παρουσίασε ο γνωστός sportscaster Δημήτρης Χατζηγεωργίου .

Μεταξύ αυτών οι:

Αλεξάνδρου Δημήτρης, Βουγιούκας Άλεξ, Βούκσεβιτς Ντούσαν, Δημητράκου Ζωή, Δημητρίου Στέλλα, Δούκα Νάγια, Ευαγγελινού Κατερίνα, Κάβουρας Χρήστος, Κοτσόλης Στέφανος, Κυργιάκος Σωτήρης, Μανιάτης Γιάννης, Μάνικας Γιώργος, Μπέλλα Ιωάννα, Μουλαζίν Νεσχάν, Ναθαναήλ Αννίτα, Παναγιωτακοπούλου Ναυσικά, Πανταζή Άννυ, Πανταζή Κλέλια, Παπαδάκου Μάντα, Παπαδόγαμβρος Γιώργος, Παπαδόπουλος Δημήτρης, Παπαλουκάς Θεόδωρος, Πασχάλη Σόφη, Πηλιάκη Όλγα, Πούμπουρας Σάββας, Πώρος Σπύρος, Ραζνάτοβιτς Μίσκο, Σρόϊτερ Αντώνης, Σταθοκωστόπουλος Τζίμης, Στασινού Βάσω, Συρίγος Νίκος, Τσαρτσαρής Κώστας, Τσιόμου Σοφία, Τσιορλίδα Ευαγγελία, Τσιρίλο Μπρούνο, Φραγκολιάς Κώστας.

Προπονητές ήταν οι Παναγιώτης Γιαννάκης, Νίκος Οικονόμου, Αργύρης Πεδουλάκης και Νίκος Χατζής, με assistant coaches τους Μάκη Κουσαθανά (PERE UBU) και Δημήτρη Γοβδελά αλλά και τον μικρό Λεωνίδα Γοβδελά (MYKONOS INVEST S.A.).

Οι δύο ομάδες φόρεσαν φανέλες με τα νούμερα 24 και 2, ως tribute στον Kobe Bryant και στην κόρη του Gianna που χάθηκαν πρόσφατα με τραγικό τρόπο, και η νικητήρια ομάδα ήταν με το #24 του Coach Παναγιώτη Γιαννάκη, Νίκο Οικονόμου & Δημήτρη Γοβδελά ( χορηγός μας με την Mykonos Invest SA).

Διαβάστε περισσότερα στο Queen.gr