Ο Rick Pitino στο IST College με τους φοιτητές του προγράμματος MBA in Sports Management

Με μία μοναδικά, εμπνευσμένη ομιλία του προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος, ο Rick Pitino μετέφερε την πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία του από τον χώρο του ΝΒΑ, του Κολλεγιακού Αμερικάνικου Πρωταθλήματος NCAA, καθώς και από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Μπάσκετ. Μίλησε για αξίες, κίνητρα και σύγχρονες δεξιότητες που πρέπει να συγκεντρώνει ο μελλοντικός, επιτυχημένος προπονητής και μάνατζερ. Αναφέρθηκε σε θέματα Ηγεσίας, Marketing, Self-Branding καθώς και στην Τέχνη της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας. Οι φοιτητές του MBA in Sports Management είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους στον Coach ο οποίος μοιράστηκε μαζί τους τις απόψεις του και τους εμψύχωσε, με μοναδικό τρόπο, για να επιμένουν να κυνηγούν τα όνειρά τους, να πετυχαίνουν τους στόχους τους, και να ξεχωρίσουν στον αθλητικό χώρο ως απόλυτα πετυχημένοι, γιατί όπως τόνισε ο Rick Pitino στην ομιλία του «…Η επιτυχία είναι επιλογή» (Success is a Choice!)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα MBA in Sports Management»

Μέσα από την πρωτοποριακή συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με το IST College δημιουργήθηκε το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “ΜΒΑ in Sports Management” στην Ελλάδα, το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα μιας αθλητικής ομάδας και μάλιστα της κορυφαίας της χώρας. Έμπειρα στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες διαφόρων ομάδων και θεσμικών φορέων του αθλητικού χώρου διδάσκουν στο IST College, μεταφέροντας τις γνώσεις τους γύρω από θέματα διοίκησης και λειτουργίας μίας ομάδας, οργάνωσης αθλητικών γεγονότων, διαχείρισης budget, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, social media, marketing, χορηγιών και του τρόπου της γενικότερης ανάπτυξης μιας ομάδας ανεξαρτήτως αθλήματος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “MBA in Sports Management" συνδυάζει ιδανικά τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή, μέσω των case studies και των best practices τα οποία αναλύονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Παράλληλα, οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “ΜΒΑ in Sports Management” έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αθλητικά events, να επισκέπτονται αθλητικές εγκαταστάσεις και να κάνουν πρακτική άσκηση στην ομάδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ή/και σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες. Έτσι, οι σημερινοί φοιτητές του προγράμματος “MBA in Sports Management” αποκτούν όλες τις γνώσεις και τα εφόδια για να αποτελέσουν το «αύριο» του Sports Management.



KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ & IST COLLEGE ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΒΑERS

Περισσότερες πληροφορίες για το “ΜΒΑ in Sports Management” στο: http://ist.edu.gr/mba-panathinaikos/

Πληροφορίες για το IST College:

To IST College, που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του, ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο ίδρυμα. Το IST σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ευέλικτα προγράμματα Support Distance Learning, διετή προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης όπως η ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) προσφέρει ανοικτά σεμινάρια, professional diplomas και προγράμματα ενδο-εταιρικής εκπαίδευσης, που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες.

IST College: Λ.Συγγρού 68, 11742 Αθήνα – Tηλ: 2104822222 – Website: www.ist.edu.gr – E-mail: info@ist.edu.gr – fb:@ist college – Instagram:@ist_college – YouTube: ISTCollegeAthens – LinkedIn: IST College

Για περισσότερες πληροφορίες: Γιώργος Τσέγκας, Marketing & Communication, τηλ: 210-4822222, E-mail: g.tsegkas@ist.edu.gr