BCL: Μαθαίνουν αντίπαλο ΑΕΚ και Περιστέρι

Onsports Team

ΑΕΚ και Περιστέρι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον πρώτο γύρο των playoffs, αλλά και στον δεύτερο εφόσον πάρουν το εισιτήριο για την οκτάδα.

Οι πρώτοι των γκρουπ θα παίξουν με κάποιον από τους τέταρτους και οι δεύτεροι με κάποιον από τους τρίτους έχοντας πλεονέκτημα έδρας σε σειρά best of three (κρίνεται στις δύο νίκες). Οι ομάδες που ήταν στο ίδιο γκρουπ την πρώτη φάση δεν μπορούν να ξανασυναντηθούν στους «16», κάτι που περιορίζει τους πιθανούς αντιπάλους για κάθε ομάδα στους τρεις.

Συνεπώς η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στους «16 με πλεονέκτημα έδρας μια εκ των Οστάνδης, Βόννης και Νίζνι, ενώ το Περιστέρι θα έχει μειονέκτημα απέναντι σε μία εκ των Σαραγόσα, Χάποελ Ιερουσαλήμ και Τουρκ Τέλεκομ.

Οι αγώνες των «16» θα γίνουν 3-4 (πρώτο ματς), 10-11 (δεύτερο ματς), και 17-18 (τρίτο ματς, αν χρειαστεί).

Στην κλήρωση των προημιτελικών οι νικητές των ζευγαριών μεταξύ πρώτων και τέταρτων κάθε ομίλου θα έχουν πλεονέκτημα έδρας και εκείνοι μεταξύ δεύτερων και τρίτων θα έχουν μειονέκτημα. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση πρόκρισης η ΑΕΚ θα έχει σίγουρα μειονέκτημα και η Σαραγόσα σίγουρα πλεονέκτημα. Οι σειρές αυτές θα αρχίσουν στις 24-25 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 7-8 Απριλίου.

Οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας βάσει της κατάταξής τους στην φάση των ομίλων.

1ο Γκρουπ: Σαραγόσα, Νίμπουρκ, Χάποελ Ιερουσαλήμ και Τουρκ Τέλεκομ.

2ο Γκρουπ: ΑΕΚ, Σάσαρι, Τενερίφη, Ντιζόν.

3ο Γκρουπ: Οστάνδη, Νίζνι, Βόννη, Μπούργος.

4ο Γκρουπ: Μπεσίκτας, Λιετκαμπέλις, Περιστέρι, Μπαντίρμα.