Κόμπι Μπράιαντ: Φόρος τιμής από την Δάφνη Δαφνίου (photos)

Ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο, κάνοντας πολλές ομάδες σε όλα τα μήκη του πλανήτη να προχωρήσουν σε πράξεις ώστε να τιμήσουν τον «Black Mamba».

Μια απ' αυτές έρχεται από τα μέρη μας και συγκεκριμένα από τη Δάφνη Δαφνίου. Η ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας στο μπάσκετ, αποφάσισε να αγωνιστει στην αναμέτρηση του Σαββάτου 8/2 στο Χαϊδάρι με τον ΑΣ Καρδίτσα, με μαύρες φανέλες που θα αναγράφουν το όνομα του θρυλικού σταρ των Λέικερς και του ΝΒΑ.

Δείτε τις φανέλες στο παρακάτω άλμπουμ.

Το μήνυμα της Δάφνης Δαφνίου στο Facebook

Για τον Kobe και όλα τα παιδιά που αγάπησαν το μπάσκετ

Η Δάφνη Δαφνίου, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Kobe Bryant ο οποίος ενέπνευσε εκατομμύρια παιδιών σε όλο τον πλανήτη να πάρουν μια μπαλα και να πάνε στο γήπεδο ώστε να διοχετεύσουν την αγάπη τους για το μπάσκετ, θα αγωνιστει στην αναμέτρηση του Σαββάτου 8/2 στο Χαϊδάρι με τον ΑΣ Καρδίτσα, με μαύρες φανέλες που θα αναγράφουν το όνομα του θρυλικού σταρ των Λέικερς και του ΝΒΑ.

Η προσφορά του ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από τους τίτλους, τις διακρίσεις και την αναγνωρισιμοτητα που κατέκτησε. Ακριβώς επειδή χάρη στον Kobe Bryant πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο λάτρεψαν το μπάσκετ. Κι επειδή η σκληρή δουλειά του που τον οδήγησε στην κορυφή θα αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για κάθε παιδί που οραματίζεται να φτάσει ψηλά, σε ο, τι κι αν κάνει.

For Kobe and all the kids who loved basketball

Daphne Dafniou, wanting to honor the memory of Kobe Bryant who inspired millions of kids around the world to pick up a ball and go to the court to channel their love for basketball, will compete in Saturday's match Chaidari with AS Karditsa, in black jerseys that will have the name of the legendary Lakers star and NBA player.

His offer was far greater than the titles, distinctions and recognition he gained. Just because of Kobe Bryant, many kids around the world loved basketball. And because the hard work that has led him to the top will be a shining example for any child who dreams of climbing high, no matter what he does.



