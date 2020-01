Αρμάνι Μιλάνο: Πήρε Ντρου Κρόφορντ

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε τη σεζόν στην Γκαζιάντεπ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπνέι Χερζιλίγια, Λούντβιγκσμπουργκ, Μακάμπι Ρισόν και Βανόλι Κρεμόνα.

Το deal των δύο πλευρών θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της σεζόν.

? L'Olimpia firma Drew Crawford per la parte decisiva dell'EuroLeague ➡ https://t.co/UKPc1l98YT



? Olimpia signed Drew Crawford for the last and decisive portion of the @EuroLeague season ➡ https://t.co/nsE9McUejQ#insieme #WelcomeDrew@TheRealDrewski1 pic.twitter.com/VwgNhZ4SrM