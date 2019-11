Σοκ στο Ισραήλ! Αναβλήθηκε αγώνας εξαιτίας επίθεσης με ρουκέτες! (photos+videos)

Σε κατάσταση... πολέμου είναι το Ισραήλ, καθώς οι Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ με ρουκέτες στην νότια μεριά της χώρας. Οι πολίτες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην πόλη του Τελ Αβίβ και το μόνο που ακούγεται είναι ο ήχος από τις σειρήνες της αεροάμυνας και τις ρουκέτες που πέφτουν.

Το πρωί της Τρίτης (12/11) εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας, ο οποίος πρόσθεσε πως αναμένει σύντομα «πολυήμερες εχθροπραξίες», εξαιτίας της επιχείρησης που έγινε στον παλαιστινιακό θύλακα και κατά την οποία σκοτώθηκε κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης «Ισλαμικός Τζιχάντ».

Χιλιάδες πολίτες ανεβάζουν στο Twitter ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνωστοποίησε πως ο αγώνας με την Χάποελ Μπερ Σεβά για το πρωτάθλημα μππάσκετ της χώρας αναβάλλεται για τις 20 Ιανουαρίου του 2020.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

