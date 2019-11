Ρικ Πιτίνο: «Έτοιμος για την πρόκληση»

Ιδιαίτερα χαρούμενος για την τιμή και έτοιμος για πολλή δουλειά, εμφανίστηκε ο Ρικ Πιτίνο αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του Αμερικανού θρύλου με την ΕΟΚ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Ο Ρικ Πιτίνο αποτύπωσε και μέσω Twitter την χαρά του για την πρόκληση που ανέλαβε και ανέφερε ξεκάθαρα πως ανυπομονεί για τις προκλήσεις.

«Πραγματικά είναι τιμή μου που θα είμαι προπονητής της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας. Έχουμε πολλή δουλειά και προετοιμασία μπροστά μας, αλλά ανυπομονώ για την πρόκληση», ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ρικ Πιτίνο.

Really honored to be coaching the Greek National team. Have a lot of work and preparation ahead but I’m looking forward to the challenge.