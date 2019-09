Παπαλουκάς σε Διαμαντίδη 14 χρόνια μετά: «Βάλτο αγόρι μου…» (video)

View this post on Instagram

Με την ευκαιρία της επετείου των 14 χρόνων από το μεγάλο σουτ του Δημήτρη στο Βελιγράδι κάναμε μια αναπαράσταση ... Όλα τα γυρίσματα έγιναν στις σύγχρονες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ΑΟ Λεοντείου στα Πατήσια! #diamantidis #valto #agori #mou #anniversary #2005 #nationalteam