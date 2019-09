Πειράγματα του Περιστερίου σε Νίμπουργκ

Η Τσεχία εντυπωσιάζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ στην Κίνα, ειδικά μετά τη νίκη της επί της Βραζιλίας. Το Περιστέρι που θα αντιμετωπίσει τη Νίμπουργκ στο Basketball Champions League έκανε ένα τιτίτβισμα με πολύ χιούμορ προς την τσέχικη ομάδα.

«Δεν θα μας πείραζε αν οι έξι παίκτες σας έπαιρναν μια μεγάλη άδεια!», έγραψε χαρακτηριστικά η ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

@basketnymburk Watched @ceskybasketbal v @basquetebrasil. Wouldn't mind if your six players took a long holiday.?