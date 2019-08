Ξεκίνημα με όνειρα για Μπαρτσελόνα (video)

Έκλεψε την παράσταση στη μεταγραφική περίοδο, καθώς έφερε στις τάξεις της ό, τι καλύτερο κυκλοφορούσε στην αγορά. Και τώρα ήρθε η ώρα για πράξεις.

Ο λόγος φυσικά για την Μπαρτσελόνα που ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόνμε τους Νίκολα Μίροτιτς, Κόρι Χίγκινς, Άλεξ Αμπρίνες και Μπράντον Ντέιβις να δίνουν κανονικά το παρών.

? Good morning! Here we are again!



? Bon dia, culers! Comença la temporada 2019/20



? Empezamos los entrenamientos del nuevo curso



?? #ForçaBarça! pic.twitter.com/oc2762tN8m