Πιτίνο: Στήριξη στο Ίδρυμα Επιληψίας για τον εγγονό του

Ο Ρικ Πιτίνο συγκλόνισε πριν λίγες μέρες με την αποκάλυψη του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο εγγονός του. Ο Αμερικανός προπονητής βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του και στηρίζει την προσπάθεια που γίνεται για να βρεθεί θεραπεία για την επιληψία.

Ο γιος του Πιτίνο Ράιαν ξεκίνησε μια δράση για να μαζέψει χρήματα μέσω δωρεών για το Ίδρυμα Επιληψίας στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα για θεραπεία, προκειμένου ο μικρός Λουκ και πολλά ακόμη παιδιά να ξεπεράσουν την ασθένεια. Στις 22 Σεπτεμβρίου η οικογένεια Πιτίνο θα κάνει πορεία στήριξης του Ιδρύματος Επιληψίας, σε μια κίνηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου για το θέμα.

Το tweet του Ρικ Πιτίνο για τη δράση του γιου του…

My son has started a team to raise money for the Epilepsy Foundation in NYC’s Walk to End Epilepsy. Please join their team to walk or donate as they raise money for epilepsy research around the world for their son Luke and many othershttps://t.co/LmVcChW03H