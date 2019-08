Πήρε Λιτλ ο Ήφαιστος Λήμνου

Ο 32χρονος γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στη Ζαντάρ είχε 14.5 πόντους (με 37.3% στα τρίποντα), 1.7 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 1.1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

«Ο Μάριο Λιτλ είναι ο νέος παίκτης του Ηφαίστου Λήμνου» ανεφερε η ομάδα στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.

If you are seeking for a buzzer beater, just call @riochitown23! #ifaistoslimnoubc #HungryForMore pic.twitter.com/mNQmDhjjya