Προμηθέας Πάτρας: Το πρώτο 3vs3

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

Ο Προμηθέας διοργανώνει το τριήμερο 6-8 Σεπτεμβρίου 2019 το πρώτο του 3vs3 Τουρνουά στο Αθλητικό Κέντρο του Συλλόγου στον Καστελλόκαμπο, που θα εγκαινιάσει κι επίσημα το νέο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Οι συμμετέχοντες στο εγκεκριμένο από την Fiba Τουρνουά θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν πλούσια δώρα και ν’ αποκομίσουν μοναδικές εμπειρίες σ’ ένα υπέροχο γήπεδο δίπλα στον Ελαιώνα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Προμηθέα.

Η διοργάνωση είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο (υπάρχει αναφορά στο κόστος συμμετοχής παρακάτω) και δεν αποκλείει κανέναν καθώς όλοι μπορούν να βρουν θέση με την ομάδα τους στις 5 κατηγορίες του τουρνουά:

OVER 35 (VETERANS, γεννηθ. 1984-)

OVER 18 (Γεννηθ. 1985-2001)

UNDER 18 (Γεννηθ. 2002-2004)

UNDER 15 (2005+)

UNDER 18 GIRLS

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 2 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το σχετικό link στο ειδικό site της Fiba για τα τουρνουά 3vs3, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες και αφού εγγραφούν στην πλατφόρμα της Fiba και λάβουν το σχετικό κωδικό στο e-mail τους να κάνουν εγγραφή στο REGISTER TEAM στο αριστερό πάνω μέρος της οθόνης ή να δώσουν απευθείας τα στοιχεία τους στο παρακάτω link

Οι ακριβείς ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν προσεχώς. Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 παίκτες και πρέπει να βρίσκεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα της. Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους των 4 και θα αγωνιστούν με σύστημα pool (όλες εναντίων όλων), οπότε η κάθε ομάδα θα δώσει τουλάχιστον 3 αγώνες στο τουρνουά.

Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα λάβουν αναμνηστικά μετάλλια & θα κερδίσουν πλούσια δώρα από το Promitheas Shop!

Έναρξη αγώνων: 18:00

Κόστος συμμετοχής (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ):

30€ OVER 35 (VETERANS, γεννηθ. 1984-)

30€ OVER 18 (Γεννηθ. 1985-2001)

30€ UNDER 18 (Γεννηθ. 2002-2004)

20€ UNDER 15 (2005+)

20€ UNDER 18 GIRLS

Οι πληρωμές θα γίνονται στα γραφεία στο Αθλητικό Κέντρο του Προμηθέα στον Καστελλόκαμπο».