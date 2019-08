Ανακοίνωσε Τσίπσερ η Μπάγερν (video+photos)

Ο 25χρονος Γερμανός φόργουορντ υπέγραψε για δύο χρόνια με τους Βαυαρούς, στους οποίους αγωνίστηκε και την τριετία 2013-16.

Ακολούθως ο Τσίπσερ μετακόμισε στους Σικάγο Μπουλς για μια διετία (2016-18), όπου είχε 4,7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

