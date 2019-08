Συνάντηση Αυγενάκη με FIBA στον Βόλο

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου

«Γεύμα εργασίας με τον γενικό γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή, παρουσία των Πατρίκ Κομνηνού (CEO Basketball Champions League), Αρη Ζώη (μέλος του κεντρικού συμβουλίου της FIBA) και Παναγιώτη Τσαγκρώνη (γενικού γραμματέα ΕΟΚ), είχε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Βόλο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ Εφήβων.

Συζητήθηκαν όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το άθλημα παγκοσμίως και, προφανώς, άπτονται και της ελληνικής πραγματικότητας. Η καμπάνια της FIBA "Clean Games", η έμπρακτη στήριξη και η προστασία που χρειάζονται οι εθνικές ομάδες και οι παίκτες, στο πρόβλημα που δημιουργείται από την Ευρωλίγκα με τα "παράθυρα", η πιθανότητα διοργάνωσης στην Αθήνα (με επίκεντρο, αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό το Καλλιμάρμαρο Στάδιο) του World Tour 3on3, προς επίρρωση του συνθήματος "From the street to the Olympics" και η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη του Champions League, διοργάνωση που στηρίζει τον ανταγωνισμό στα πρωταθλήματα, με την αναλογικότερη και δικαιότερη πρόσβαση πρόκρισης στη διεξαγωγή του.

Συμφωνήθηκε, σε άριστο κλίμα, να ακολουθήσει ακόμα στενότερη συνεργασία της Πολιτείας με την Παγκόσμια ομοσπονδία, ώστε άμεσα να εξειδικευτούν οι πρώτοι στόχοι – δράσεις».