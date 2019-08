Ξέσπασε ο Μάικ Τζέιμς

Δεν λέει να ξεχάσει ο Μάικ Τζέιμς, τον τρόπο που του φέρθηκε η Αρμάνι Μιλάνο και ενώ αναμένεται να υπογράψει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Αμερικανός ετοιμάζεται για απαντήσεις.

Όταν ρωτήθηκε μέσω Twitter αν όντως πηγαίνει στους πρωταθλητές Ευρώπης, απάντησε: «Αυτό το καλοκαίρι δεν με σεβάστηκαν και το πήρα προσωπικά».

It means this summer been real disrespectful and i took it personally https://t.co/sT5iILAwD2