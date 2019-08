Χίμκι: Ρίχνει «βόμβα» με Γερέμπκο! (photos+video)

Το NBA μετακομίζει στην Ευρώπη και η μεταγραφική τρέλα καλά κρατεί στην Euroleague, με τις περισσότερες ομάδες να συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους ενίσχυση.

Τελευταία κίνηση φαίνεται πως είναι αυτή του Γιόνας Γερέμπκο. Ο πολύπειρος Σουηδός φόργουορντ μετά από 9 χρόνια παρουσία στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, επιστρέφει στην Ευρώπη για να βομβαρδίσει τα αντίπαλα καλάθια.

Σε 635 παιχνίδια με Πίστονς, Σέλτικς, Τζαζ και Γουόριορς ο Γερέμπκο είχε συνολικά 6.2 πόντους ανά παιχνίδι και 4 ριμπάουντ.

Jonas Jerebko is heading to Europe after 9 NBA seasons. Jerebko is close to sign with Khimki Moscow Region, I was told.