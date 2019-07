Στη Χίμκι και επίσημα ο Μοζγκόφ! (video+photos)

Επιστροφή στην Ευρώπη για τον Τιμοφέι Μοζγκόφ, με τον Ρώσο σέντερ να ανακοινώνεται και επίσημα από τη Χίμκι, δυναμώνοντας την ομάδα από τη Μόσχα μέσα στη ρακέτα.

Την περασμένη σεζόν ο Ρώσος σέντερ δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού ενώ μετράει συνολικά 454 παιχνίδια στην καριέρα του στο ΝΒΑ. Ο 33χρονος παίκτης έχει αγωνιστεί στους Νετς, τους Λέικερς, τους Καβαλίερς, τους Νάγκετς και τους Νικς.

⚡️ Тимофей Мозгов возвращается домой! / Timofey Mozgov is back in town! The first ever Russian @NBA champion is coming home to Khimki for the next season! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/kEhgOmGDwn