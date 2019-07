Στα πράσινα ο ΛεΝτέι! (video)

Από τα ερυθρόλευκα στα πράσινα ο Ζακ ΛεΝτέι! Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να βλέπει στον πρόσωπό του, τον άνθρωπο που θα προσπαθήσει να μπει στα παπούτσια του Μπράντον Ντέιβις.

