Στην Αρμάνι ο Ρολ (photos+video)

Για τα επόμενα δυο χρόνια, ο Μάικλ Ρολ θα φορά τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο αφήνοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ έρχεται για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την περιφερειακή γραμμή των Ιταλών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω σε ένα τόσο ξεχωριστό κλαμπ. Έρχομαι στο Μιλάνο για να δώσω τα πάντα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει. Δεν μπορώ να περιμένω να αρχίσω να δουλεύω με τον κόουτς Μεσίνα και το σταφ του και με όλα τα παιδιά στα αποδυτήρια».

