Έριξε τη «βόμβα» η Μπάγερν! (photos+videos)

Ολοκληρώθηκε μια από τις πιο…ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του «τρελού» καλοκαιριού στην Ευρώπη.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γκρεγκ Μονρό, με τον Αμερικανό σέντερ να ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο της frontline των Βαυαρών.

Έτσι, μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς που αποτέλεσε μια από τις αποκαλύψεις της περασμένης χρονιάς, η Μπάγερν φέρνει στην Ευρώπη ακόμα έναν NBAer με σπουδαία καριέρα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Μονρόε αγωνίζεται στο NBA από το 2010 (Νο.7 του draft εκείνης της χρονιάς) και έχει πραγματοποιήσει 632 συμμετοχές με τους Πίστονς, Σέλτικς, Μπακς, Σανς, Σίξερς και Ράπτορς, ενώ με τους τελευταίους κατέκτησε και το πρωτάθλημα του 2019.

Συνολικά μετράει 13,2 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά παιχνίδι στον «μαγικό κόσμο» δείγμα του πόσο ποιοτικό παίκτη, βάζει στη μηχανή της η Μπάγερν.

