Κοντά σε Νίκολιτς η Βίρτους

Ο Σέρβος γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι την επόμενη σεζόν αλλά η Βίρτους είναι αποφασισμένη να κάνει την κίνησή της ώστε να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή.

Την προηγούμενη σεζόν o 24χρονος γκαρντ αγωνίστηκε σε 16 αγώνες στο Eurocup, μετρώντας 8,3 πόντους, 2,6 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Virtus Bologna will pay a buyout to KK Partizan Belgrade and get Aleksej Nikolic who will be the backup of Milos Teodosic, a source told @Sportando.

There were reports about a trade between Virtus and Partizan Kravic for Nikolic but it won't happen.