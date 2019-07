Στην Τσεντεβίτα Ολίμπια ο Μπλάζιτς (photos+video)

Ο 29χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην Μπαρτσελόνα και το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε, με αποτέλεσμα να γυρίσει στα πάτρια εδάφη.

Σε 25 συμμετοχές Euroleague με τους Καταλανούς ο Μπλάζιτς είχε 5,2 πόντους και 2,3 ριμπάουντ σε 13,2 λεπτά παρουσίας του στο παρκέ.

? @JakaBlazic is coming back to Stožice! ? Jaka, who was a big part of the Slovenian golden basketball story from 2017, will wear the jersey of the Dragons after six years! ? Welcome back! ? #ZmajevoSrce



