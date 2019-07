Στη Ζενίτ ο Χόλινς (photos+video)

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν στη Γερμανία, με τη φανέλα της Ράστα Βέχτα, ο Όστιν Χόλινς ετοιμάζει βαλίτσες για Ρωσία, καθώς η Ζενίτ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του.

Για τα επόμενα δυο χρόνια λοιπόν, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα καλάθια, ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Остин Холлинз — в «Зените»! 27-летний американский атакующий защитник подписал контракт с нашим клубом на два года.

Austin Hollins — in Zenit! 27-year-old American shooting guard has signed a two-year contract with our club. #Zenitbasket pic.twitter.com/2PVAlH9tqT