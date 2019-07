Στην Αρμάνι ο Ουάιτ! (photos+video)

Ο Άαρον Ουάιτ θα παραμείνει στην Ευρώπη, καθώς έφτασε σε συμφωνία μαζί του η Αρμάνι Μιλάνο, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του πρώην φόργουορντ της Ζαλγκίρις Κάουνας.

O Αμερικανός πέρασε δυο επιτυχημένα χρόνια υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Λιθουανία, φτάνοντας μέχρι και στο Final-4 του 2018, ενώ πέρσι μέτρησε 8,2 πόντους και 4,2 ριμπάουντ μ.ο στην Euroleague.

? "Non vedo l'ora di arrivare": l'Olimpia accoglie Aaron White



? "I can't wait to get to Milan and work": Olimpia welcomes Aaron White