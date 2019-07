Πήρε Άλεξ Πέρεζ η Ζαλγκίρις (photos+video)

Με αυτό τον τρόπο η Ζαλγκίρις Κάουνας κάλυψε το κενό που άφησε η αποχώρηση του Λέο Βέστερμαν, με τον Πέρεζ να προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με την Μπάνβιτ.

Συγκεκριμένα ο Μεξικανός ποιντ γκαρντ είχε φέτος 14,7 πόντους, 5,5 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ ανά αγώνα στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στο Basketball Champions League μέτρησε 12,8 πόντους, 5,1 ασίστ και 3,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

