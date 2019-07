Συνεχίζεται η ενίσχυση της Ζενίτ (photos)

Ενίσχυση για την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Η ρωσική ομάδα που θα βρεθεί στην Euroleague της νέας της μέσω wild card ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιμ Αμπρομάιτις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Τενερίφης και αποτελούσε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας, κατακτώντας με αυτή το BCL και το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Tην περασμένη σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό του BCL και μέτρησε 11,3 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο στη διοργάνωση.

Тим Абромайтис — новый игрок «Зенита»! Наш клуб подписал двухлетний контракт с 29-летним американским форвардом.

Tim Abromaitis is our new player! Our club has signed 29 years old American forward for two years. #Zenitbasket pic.twitter.com/2Xr4c8pASB