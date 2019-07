Μπαρτσελόνα: Πέσιτς… 2021!

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα παράλληλα με την εντυπωσιακή της μεταγραφική πολιτική που ακολουθεί και έχοντας «κλείσει» τους Μίροτιτς, Ντέιβις και Χίγκινς, προχώρησε και στην ανανέωση του συμβολαίου του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Οι δυο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και ο έμπειρος τεχνικός έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τους «μπλαουγκράνα» να στοχεύουν ξεκάθαρα στην επιστροφή τους στην κορυφή σε Ισπανία και Ευρώπη.

