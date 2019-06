Παραμένει στην Μακάμπι ο Μπλακ

Στο Τελ Αβίβ και την Μακάμπι για τα επόμενα δυο χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ταρίκ Μπλακ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η «ομάδα του λαού».

Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μακάμπι, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να μένει απόλυτα ευχαριστημένος από τη συνολική του απόδοση.

«Είμαι πολύ περήφανος για τον σύλλογο της Μακάμπι και το νέο συμβόλαιο με τον Μπλακ. Ξέρω πως ο Ταρίκ είναι παίκτης επιπέδου ΝΒΑ και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που τον έχουμε. Το μέλλον είναι λαμπρό για εμάς, είμαι χαρούμενος για αυτή την συμφωνία», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός.

It's official: @TarikBlack25 signed for two more years.

