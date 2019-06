Στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις ο ΛεΝτέι

Ψώνια από Πειραιά φαίνεται πως είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η Ζαλγκίρις Κάουνας. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τις φήμες που την ήθελαν να εξετάζει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, φαίνεται πως έχει στη λίστα της και τον Ζακ ΛεΝτέι του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, στα… ραντάρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει «πιαστεί» ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ, που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και στην παρθενική του σεζόν είχε 9,7 πόντους και 4 ριμπάουντ.

I'm hearing that Zach LeDay is under the radar of Zalgiris Kaunas. LeDay is still under the contract with Olympiacos, but his future with Reds remains doubtful. LeDay can hit the free agency, if Olympiacos will decide to let him go till July 10.