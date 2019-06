Τρολάρει τους Ράπτορς η Μακάμπι (video)

Οι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ αφού κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στο Ισραήλ είχαν κάθε δικαίωμα να χαλαρώσουν. Και επέλεξαν τις ώρες αυτές να τις περάσουν βλέποντας μπάσκετ.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, το επιτελείο του και οι παίκτες του παρακολούθησαν τον 6ο τελικό του NBA ανάμεσα στους Γουόριορς και τους Ράπτορς, ανέβαζοντας στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο Twitter και ένα απολαυστικό βίντεο.

Παράλληλα οι άνθρωποι της «ομάδας του λαού» τρόλαραν τους Ράπτορς λέγοντας πως «τώρα έχουμε μόνο 104 τίτλους παραπάνω από τους Ράπτορς».

After winning the championship & celebrating with the fans, Maccabi players went together to watch the @NBA finals game 6. Now we have only 104 titles more than the @Raptors ? pic.twitter.com/l4HHNBEmmv