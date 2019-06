Για πάντα στη Ζαλγκίρις ο Μιλάκνις

Παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας θα παραμείνει ο Αρτούρας Μιλάκνις, με τον 32χρονο Λιθουανό γκαρντ/φόργουορντ να τα βρίσκει σε όλα με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο έμπειρος Μιλάκνις θα φτάσει πλέον τα 10 χρόνια παρουσίας στη Ζαλγκίρις, ενώ θα συμπληρώσει μια τετραετία υπό τις οδηγίες του Σάρας.

Την προηγούμενη σεζόν ο Μιλάκνις σε 34 αγώνες της Ευρωλίγκας, πετύχαινε 7 πόντους και μάζευε 1,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

