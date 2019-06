«Τελειώνει» του Ντέιβις στην Μπαρτσελόνα

Αφήνει τη Ζαλγκίρις ο Μπράντον Ντέιβις και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα! Η σύζυγος του Αμερικανού σέντερ, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Ντέιβις στους «μπλαουγκράνα» μέσω Instagram.

Ο 28χρονος άσος είχε φέτος 14,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρώπη και βασικό «όπλο» στα χέρια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Brandon Davies is set to join Barcelona officially, I was told. His wife Lenzie also confirmed it on Instagram.