NCAA: Το σήκωσε το Virginia! (video+photos)

Μεγάλες στιγμές για το πανεπιστήμιο του Virginia, που στον τελικό του Final Four του NCAA στη Μινεσότα, επικράτησε του Texas Tech με 85-77 και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του!

Ο ΝτιΆντρε Χάντερ με 27 και ο (ήρωας του ημιτελικού) Κάιλ Γκάι με 24 πόντους ηγήθηκαν της ομάδας του Τόνι Μπένετ, που προηγείτο σχεδόν σε όλη την κανονική διάρκεια, αλλά βρέθηκε στο -3 (68-65) στα 22’’ πριν το τέλος.

Όμως το τρίποντο του Χάντερ έστειλε το ματς στην παράταση, καθώς αυτό του Τζάρετ Κάλβερ δεν βρήκε στόχο για τους Raiders. Ο Μπράντον Φράνσις είχε 17 πόντους για τους ηττημένους, ενώ από 15 είχαν οι Τζάρετ Κάλβερ και Ντάβιντε Μορέτι.

