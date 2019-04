Στην Αμβέρσα του Final-4 του BCL

Στην Αμβέρσα θα διεξαχθεί το Final Four του Basketball Champions League, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η FIBA.

Πλέον, η Αντβέρπ θα έχει τον άτυπο τίτλο της διοργανώτριας και μαζί με τις Τενερίφη, Μπάμπεργκ και Βίρτους Μπολόνια θα προσπαθήσουν για το τρόπαιο που την περσινή σεζόν κατέκτησε η ΑΕΚ.

Αξίζει να αναφέρουμε, πως η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο επιβλητικό «Sportpaleis» χωρητικότητας 18.500 θεατών, μία έδρα από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ευρώπη

Φυσικά, με την εξέλιξη αυτή, γίνεται άνοιγμα στην βελγική μπασκετική αγορά, από την παγκόσμια ομοσπονδία.

